Serie B, Parma-Perugia 1-1 (Di domenica 12 dicembre 2021) E’ terminata 1-1 la sfida tra Parma e Perugia, gara valida per la 17/a giornata di Serie B. Al vantaggio di Inglese all’11’ del primo tempo replica Sgarbi al 3? della ripresa. Gli umbri salgono così a 26 punti, mentre gli emiliani avanzano a 20. Leggi su footdata (Di domenica 12 dicembre 2021) E’ terminata 1-1 la sfida tra, gara valida per la 17/a giornata diB. Al vantaggio di Inglese all’11’ del primo tempo replica Sgarbi al 3? della ripresa. Gli umbri salgono così a 26 punti, mentre gli emiliani avanzano a 20.

Advertising

zazoomblog : Risultati e classifica Serie B live: il Parma non vince mai in campo Vicenza-Como - #Risultati #classifica #Serie… - PerugiaToday : Serie B, la classifica: il Perugia resta in zona playoff e allunga sulla Ternana prima del derby - PerugiaToday : Parma-Perugia 1-1, Alvini felice a metà: 'Regalato il gol, potevamo vincerla' - infoitsport : Serie B, Parma e Perugia non vanno oltre l’1-1 - sportli26181512 : Parma-Perugia 1-1: video, gol e highlights: Con un gol di Sgarbi, sugli sviluppi di un corner in avvio di ripresa,… -