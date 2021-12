Sconcerti: “Bakayoko e Saelemaekers le lacune attuali di questo Milan” (Di domenica 12 dicembre 2021) L'opinionista Mario Sconcerti durissimo nei confronti di Tiemoué Bakayoko e Alexis Saelemaekers, definiti come lacune di questo Milan Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 dicembre 2021) L'opinionista Mariodurissimo nei confronti di Tiemouée Alexis, definiti comedi

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Sconcerti: 'Bakayoko è un equivoco, non è adatto a certi livelli' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Sconcerti: 'Bakayoko è un equivoco, non è adatto a certi livelli' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Sconcerti: 'Bakayoko è un equivoco, non è adatto a certi livelli' - apetrazzuolo : L'OPINIONE - Sconcerti: 'Bakayoko è un equivoco, non è adatto a certi livelli' - napolimagazine : L'OPINIONE - Sconcerti: 'Bakayoko è un equivoco, non è adatto a certi livelli' -