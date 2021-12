Rivera: “Abbattere San Siro sarebbe come demolire la Scala” | News (Di domenica 12 dicembre 2021) Gianni Rivera, leggenda del Milan, ha espresso il suo pensiero in merito ad una presunta demolizione dello Stadio Giuseppe Meazza Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 dicembre 2021) Gianni, leggenda del Milan, ha espresso il suo pensiero in merito ad una presunta demolizione dello Stadio Giuseppe Meazza

Advertising

pbrex668 : RT @PianetaMilan: #Rivera : 'Abbattere #SanSiro sarebbe come demolire la #Scala ' | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - allauber : RT @PianetaMilan: #Rivera : 'Abbattere #SanSiro sarebbe come demolire la #Scala ' | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : #Rivera : 'Abbattere #SanSiro sarebbe come demolire la #Scala ' | News #ACMilan #Milan #SempreMilan -