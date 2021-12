Pelago | falso allarme Il bambino che gridava dal bosco non chiedeva aiuto Soccorritori rientrati

(Di domenica 12 dicembre 2021). Le grida delche provenivano dalerano state interpretate da un cittadino come una disperata richiesta di aiutio. Ma pochi minuti fa, stasera 12 dicembre 2021, mentre erano in corso le ricerche da parte di carabinieri, vigili del fuoco e personale volontario, è arrivato lo stop alle operazioni L'articolo proviene da Firenze Post.

Così, per fugare ogni dubbio, sotto il comando dei carabinieri nel comune di(Firenze), in ... I carabinieri hanno concluso che si sia trattato di unallarme. Poi anche i vigili del fuoco ...Poi la scoperta che si era trattato di unallarme. "Chi ha allertato i soccorsi - hanno ... Notizia in aggiornamento 1 - - >- Le ricerche erano scattate nel tardo pomeriggio quando decine ...Dopo la segnalazione ai carabinieri, i vigili del fuoco perlustrano la zona e chiariscono che si tratta di un errore ...Nessuno finora ha denunciato la scomparsa di un bambino ma un cittadino ha raccontato di aver sentito a metà pomeriggio delle urla di pianto provenire da un bosco, immaginando che fosse un piccolo che ...