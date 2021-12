Paolo Bonolis | il triste annuncio del conduttore | “Sarò morto”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 12 dicembre 2021)e Sonia Bruganelli, a Verissimo, hanno regalato una delle interviste più divertenti mai andate in onda. La coppia, tra una battuta e una risata, ha raccontato 25 anni d'amore. Il, poi, ha ironizzato: "Come ci vediamo tra 25 anni? Io credo di essere sepolto, lei vestita di nero ma contenta. Questa è la prima intervista verità che hai". La figlia diè diventata mamma. Ma che nonno è il? A Silvia Toffanin ha raccontato che per il momento non ha avuto modo di vivere il nipotino da vicino: "Sono diventato nonno. Sarebbe bellissimo se potessi farlo il nonno, ma lui vive con mia figlia e suo marito ad Austin, in Texas. Ogni tanto vedo solamente qualche filmato: ha cominciato a mangiare da solo, ha imparato a camminare, tra un po' mi ...