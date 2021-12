Nuoto di fondo, World Series da podio: Gabrielleschi è bronzo (Di domenica 12 dicembre 2021) Cinque azzurri nelle World Series di Nuoto di fondo sul Mar Rosso, prima delle finali di Abu Dhabi. In acqua alle prime ore del mattino con la temperatura intorno ai 22 gradi. A Eilat Giulia Gabbrielleschi sale sul podio dopo aver conquistato la medaglia di bronzo sulla 10 chilometri. La vincitrice dei diecimila di Coppa LEN a Piombino, campionessa europea con il team event al Balaton, è terza e chiude in 2 ore 01’38?30, a tre decimi dalla francese Ocean Cassignol. Vince la brasiliana Ana Marcela Cunha che nuota il quadrilatero lungo 1,666 metri da ripetere sei volte in 2 ore 01’36?60. L’altra azzurra in gara, Barbara Pozzobon, è quinta dopo 2 ore 01’40?00, con 10 centesimi di ritardo dall’olandese Serena Stel e un ampio vantaggio sul resto del gruppo. Tra gli uomini, assente ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 12 dicembre 2021) Cinque azzurri nelledidisul Mar Rosso, prima delle finali di Abu Dhabi. In acqua alle prime ore del mattino con la temperatura intorno ai 22 gradi. A Eilat Giulia Gabbrielleschi sale suldopo aver conquistato la medaglia disulla 10 chilometri. La vincitrice dei diecimila di Coppa LEN a Piombino, campionessa europea con il team event al Balaton, è terza e chiude in 2 ore 01’38?30, a tre decimi dalla francese Ocean Cassignol. Vince la brasiliana Ana Marcela Cunha che nuota il quadrilatero lungo 1,666 metri da ripetere sei volte in 2 ore 01’36?60. L’altra azzurra in gara, Barbara Pozzobon, è quinta dopo 2 ore 01’40?00, con 10 centesimi di ritardo dall’olandese Serena Stel e un ampio vantaggio sul resto del gruppo. Tra gli uomini, assente ...

flamminiog : RT @Coninews: Podio per Giuliaaaaa! ????? Nelle World Series di nuoto di fondo a Eilat Giulia #Gabbrielleschi centra una splendida terza pi… - Coninews : Podio per Giuliaaaaa! ????? Nelle World Series di nuoto di fondo a Eilat Giulia #Gabbrielleschi centra una splendid… - 7princ_8 : Ad Abu Dhabi in 10 giorni #gp, mondiali di nuoto in vasca corta, ultima tappa di World Series di nuoto di fondo, qu… - zazoomblog : Nuoto di fondo Giulia Gabbrielleschi terza a Eilat nelle World Series - #Nuoto #fondo #Giulia #Gabbrielleschi - Nuotomania : DA -

