Napoli, via libera all'ingresso di Dalma Maradona allo stadio (Di domenica 12 dicembre 2021) Dalma Maradona, figlia dell'indimenticato Diego, potrà entrare allo stadio. Il permesso sarà concesso dal Comune di Napoli Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il documentario Hija de D10S potrà essere girato all'interno dello stadio Diego Armando Maradona. Il comune di Napoli, infatti, è pronto a concedere il permesso a Dalma, figlia dell'ex campione azzurro. Ci saranno però alcuni vincoli: Dalma potrà calpestare la pista dello stadio, ma non il prato perché per un problema tecnico di manutenzione viene utilizzato solo per le partite. Altra zona vietate è poi quella che porta agli spogliatoi della squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

