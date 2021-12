Meteo, avanza l’alta pressione: sole e bel tempo in arrivo (Di domenica 12 dicembre 2021) Fine settimana caratterizzato da due elementi principali: il primo è l’azione di un ciclone che sabato ha causato una severa ondata di maltempo, il secondo è l’arrivo dell’alta pressione delle Azzorre. Mattia Gussoni, Meteorologo del sito www.iLMeteo.it informa che nelle prossime ore un vortice ciclonico posizionato sul Centro Italia si muoverà lentamente verso la Grecia. Attorno al suo centro girano in senso antiorario le nubi cariche di pioggia battente e nevicate che si potranno presentare anche sotto forma di bufera sugli Appennini centrali a partire dai 500 metri. Il maltempo colpirà con particolare intensità le regioni adriatiche centrali e quelle del basso Tirreno (Campania, Calabria e Sicilia). I venti soffieranno intensamente con raffiche fino a 100 km/h ... Leggi su italiasera (Di domenica 12 dicembre 2021) Fine settimana caratterizzato da due elementi principali: il primo è l’azione di un ciclone che sabato ha causato una severa ondata di mal, il secondo è l’deldelle Azzorre. Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it informa che nelle prossime ore un vortice ciclonico posizionato sul Centro Italia si muoverà lentamente verso la Grecia. Attorno al suo centro girano in senso antiorario le nubi cariche di pioggia battente e nevicate che si potranno presentare anche sotto forma di bufera sugli Appennini centrali a partire dai 500 metri. Il malcolpirà con particolare intensità le regioni adriatiche centrali e quelle del basso Tirreno (Campania, Calabria e Sicilia). I venti soffieranno intensamente con raffiche fino a 100 km/h ...

