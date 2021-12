Love is in the air, trame dal 13 al 17 dicembre: Eda e Serkan sempre più vicini (Di domenica 12 dicembre 2021) Divertimento e sentimento saranno le costanti nel corso della nuova settimana di programmazione di Love is in the air, come rivelano le trame dal 13 al 17 dicembre. Innanzitutto, Burak farà domande a Eda sulla sua storia con Serkan e la ragazza gli racconterà della sua malattia e del rifiuto, da parte di Bolat, ad avere una famiglia con lei che ha poi, di fatto, provocato la fine della loro relazione. Più tardi, la Yildiz annuncerà a Melek e Ayfer la sua decisione di confessare a Serkan che Kiraz è sua figlia scrivendogli una lettera, ma anche Aydan penserà di indirizzare una lettera al figlio per dirgli la verità sulla sua relazione con Kemal. La donna metterà la sua busta nell'auto di Serkan che, però, verrà ritrovata da Melek. Quest'ultima, convinta sia di Eda, correrà a ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 12 dicembre 2021) Divertimento e sentimento saranno le costanti nel corso della nuova settimana di programmazione diis in the air, come rivelano ledal 13 al 17. Innanzitutto, Burak farà domande a Eda sulla sua storia cone la ragazza gli racconterà della sua malattia e del rifiuto, da parte di Bolat, ad avere una famiglia con lei che ha poi, di fatto, provocato la fine della loro relazione. Più tardi, la Yildiz annuncerà a Melek e Ayfer la sua decisione di confessare ache Kiraz è sua figlia scrivendogli una lettera, ma anche Aydan penserà di indirizzare una lettera al figlio per dirgli la verità sulla sua relazione con Kemal. La donna metterà la sua busta nell'auto diche, però, verrà ritrovata da Melek. Quest'ultima, convinta sia di Eda, correrà a ...

Advertising

monaleekn0w : strappandomi il cuore dal petto per lui as we speak perché i really love him the most ?? il mio soffice cupcake spec… - radiokemonia : Stai ascoltando: U2-Pride (In The Name Of Love) La musica anni 80 solo su - Richard59824563 : @luke50490576 @Love_the_80s_UK Ditto - koojaykay : OH GOD HE KNOWS ABT THE GRANDMA'S FIRST LOVE MEMENEJDJDJDHSHSJSJSHSHSHSHSHAHAHSHSHAHHAHAHAHAHSD - tinymeaoww : @yeoskrrt I LOVE THE NAME SKSJDJCH -