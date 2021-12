Advertising

iltirreno : Filippa Lagerback ed Elena Santarelli le madrine presenti al taglio del nastro - infoitcultura : Filippa Lagerback, ecco i suoi quattro outfit più iconici a “Che tempo che fa” - infoitcultura : Filippa Lagerback, ecco i suoi quattro outfit più iconici a “Che tempo che fa” - Daxest : Mi uccide che ogni volta ci sia anche la foto della povera Filippa Lagerback nel ruolo di araldo con 1,5 min di scr… - CuocoFiorellino : RT @IlBomma: Vorrei invecchiare come Filippa Lagerback -

Ultime Notizie dalla rete : Filippa Lagerback

DireDonna

Che Tempo Che Fa torna stasera su Rai3 , a partire dalle 20:00, con la sua undicesima puntata di stagione. In studio con Fabio Fazio anche il cast fisso composto da Luciana Littizzetto,Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Ospiti molto speciali per questa domenica 12 dicembre: ci sarà Patrick Zaki , come annunciato poco fa ...Al fianco del conduttore come sempre presente tutta la squadra del programma, per garantire risate ed interessanti interventi, composta ovviamente da Luciana Littizzetto ,Lagerbåck, Gigi ...Che Tempo Che Fa chi sono gli ospiti della puntata di stasera? Domenica 12 dicembre 2021 in onda su Rai 3. Chi c'è stasera?Leggi anche ->Regina Elisabetta, regalo da capogiro solo per Kate: schiaffo a Meghan Markle. Che Tempo Che Fa: anticipazioni e ospiti di domenica 12 dicembre. Concluso il momento informativo sull’attu ...