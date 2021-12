F1 | Max Verstappen | “È successo qualcosa di folle! Un miracolo! Ho dato tutto e ora sono felicissimo per il titolo”

Leggi su oasport

(Di domenica 12 dicembre 2021) Maxè campione del mondo! Abbiamo assistito alla stagione più incredibile di sempre, non cidubbi! L’olandese si è aggiudicato il Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021 e, contemporaneamente, ha messo le mani sul suo primodella carriera. Sul tracciato di Yas Marina il nativo di Hasselt rovinain partenza con uno start pessimo e si fa superare da Lewis Hamilton che, da quel momento in avanti, sembra averne decisamente di più. A quel punto la Red Bull prova una nuova strategia con una gomma hard nuova, ma la rimonta non avviene. Poi, a sei giri dalla fine, arriva la clamorosa Safety Car per l’incidente di Nicholas Latifi. La ripartenza concede un solo giro a Maxper provare a superare Lewis Hamilton. Le gomme ...