Covid, Draghi perde i santi in paradiso (Di domenica 12 dicembre 2021) Anche in paradiso si discorre di Covid. L'occasione è l'arrivo del ligure Eugenio Minasso, uomo buono e laborioso, ex deputato di An, che ha contribuito al rilancio della Banca del Fucino. Intubato per mesi, il virus ha avuto la meglio anche su di lui. Giunto nel Regno dei Cieli, riporta l'atmosfera che si vive in Italia: "Una protesta che si allarga, da destra a sinistra, famiglie che si dividono e poi l'incertezza sulle conseguenze dei vaccini sui bimbi diventati una lotteria, due dosi in 20 giorni". "Caro Eugenio, so cosa hai provato" – gli va incontro Francesco Cossiga – "anch'io ho sofferto di problemi respiratori e sono stato ricoverato al Gemelli nel reparto diretto dal Prof. Antonelli". Seduto sul suo triciclo, Amintore Fanfani sentenzia: "Tutte bischerate! Andava fatto il vaccino obbligatorio per tutti! E subito somministrato a medici, ...

