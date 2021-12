Cagliari, Mazzarri: «Non mi è piaciuto niente. Sono incavolato nero» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha commentato la pesante sconfitta incassata contro l’Inter: le sue parole Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, ha commentato la pesante sconfitta incassata contro l’Inter. Le sue parole ai microfoni di DAZN. GARA – «Primi venti minuti, fino al primo gol eravamo compattI. Inter in forma stratosferica, non mi è piaciuto niente oggi. Non posso accettare che quando perdevano palla loro venivano assatanati a recuperarla, non dobbiamo salvarci e non abbiamo fatto un fallo e non abbiamo vinto un contrasto. Dopo parlerò alla squadra, abbiamo quasi abbandonato il campo dopo il 2-0. Sono incavolato nero, non accetto questa situazione, se vogliamo salvarci dobbiamo essere cattivi, correre il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Walter, allenatore del, ha commentato la pesante sconfitta incassata contro l’Inter: le sue parole Walter, allenatore del, ha commentato la pesante sconfitta incassata contro l’Inter. Le sue parole ai microfoni di DAZN. GARA – «Primi venti minuti, fino al primo gol eravamo compattI. Inter in forma stratosferica, non mi èoggi. Non posso accettare che quando perdevano palla loro venivano assatanati a recuperarla, non dobbiamo salvarci e non abbiamo fatto un fallo e non abbiamo vinto un contrasto. Dopo parlerò alla squadra, abbiamo quasi abbandonato il campo dopo il 2-0., non accetto questa situazione, se vogliamo salvarci dobbiamo essere cattivi, correre il ...

