Bari, strada statale 16: incidente, due morti Nella notte lo scontro, coinvolte tre auto (Di domenica 12 dicembre 2021) Un 35enne ed una 26enne sono morti in un incidente stradale Nella notte. L'impatto fra tre auto, per cause da dettagliare, si è verificato dopo l'una sulla strada statale 16 in territorio di Bari.

