Anticipazioni Una Vita puntate dal 13 al 17 dicembre 2021: la malattia di Lolita (Di domenica 12 dicembre 2021) Nelle puntate dal 13 al 17 dicembre 2021 della soap opera spagnola Una Vita scopriremo in che modo la simpatica Lolita affronterà la notizia della sua malattia che lentamente la porterà alla morte. Anticipazioni Una Vita puntate dal 13 al 15 dicembre 2021: la malattia di Lolita Nonostante la malattia Lolita non vuole darsi per vinta e continua a vivere una Vita regolare, purtroppo però le sue condizioni non sono delle migliori. In tal senso la donna continuerà ad avere dei forti malori, fino al punto in cui interverrà il dottore, il quale farà una scoperta al quanto scioccante che riguarda la sua situazione di salute. ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 12 dicembre 2021) Nelledal 13 al 17della soap opera spagnola Unascopriremo in che modo la simpaticaaffronterà la notizia della suache lentamente la porterà alla morte.Unadal 13 al 15: ladiNonostante lanon vuole darsi per vinta e continua a vivere unaregolare, purtroppo però le sue condizioni non sono delle migliori. In tal senso la donna continuerà ad avere dei forti malori, fino al punto in cui interverrà il dottore, il quale farà una scoperta al quanto scioccante che riguarda la sua situazione di salute. ...

