Viterbo | confessa il 68enne fermato per l’omicidio del professore Angeletti | “Sono stato io a sparargli”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Claudio Cesaris hato di esserelui ad uccidere Dario, ildell’Università della Tuscia e biologo marino trovato morto all’interno di un’auto in un parcheggio a Tarquinia raggiunto da un colpo d’arma da fuoco alla testa. “io a sparare”, ha dichiarato l’uomo, con il gip che ha conil suo fermo. Iloriginario di Pavia, che conosceva la vittima, erail 9 dicembre dai carabinieri. A incastrarlo erano state le immagini della sua auto ripresa da una delle telecamere che da lontano punta sul parcheggio nella zona delle Saline dov’èritrovato il corpo del. Rimane da chiarire il movente del gesto e se i ...

Cesaris si trova attualmente nel reparto di Medicina protetta dell'ospedale Belcolle di. L'ex tecnico dell'Università di Pavia soffre di alcune patologie. Da quanto apprende l'Agi, avrebbe ...... è ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Belcolle di, privo... Read More ... Read More Flash Aidone (EN): 'Mia madre si è suicidata' ma messa alle strettel'omicidio 16 ...Omicidio Angeletti a Tarquinia, Claudio Cesaris, il 68enne accusato di aver ucciso martedì pomeriggio il docente universitario confessa ...Viterbo, 11 dicembre 2021 - “Sono stato io a sparare”. Lo avrebbe confermato Claudio Cesaris, il 68enne accusato dell’omicidio di Dario Angeletti. Da quello che riferisce il legale all'Agi, Cesaris si ...