Ultime Notizie Roma del 11-12-2021 ore 10:10 (Di sabato 11 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto da redazione da parte di Francesco Vitale in studio il virus torna ai livelli di aprile oltre 20.000 contagi 118 vittime la Calabria in giallo altri cinque regioni al limite pronto il decreto per la revoca dei Pastai positivi figliolo oltre 6 milioni di iniezioni parte del 16 dicembre la somministrazione delle prime milione e mezzo di dosi di vaccino ad uso pediatrico destinati ai bambini tra i 5 e gli 11 anni in monitoraggio degli superiore di sanità rileva un’incidenza è un ricoverino momento la Calabria fa senza una gialla ferretta in Italia Domina Delta 26 casi sarebbero omicron 20407 i casi nuovi in Italia secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute 118 i morti 700 16287 i tamponi effettuati in 24 ore un tasso di positività al 2,9%era dal 3 aprile che non si raggiungevano i 20 mila ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 dicembre 2021)dailynews radiogiornale una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto da redazione da parte di Francesco Vitale in studio il virus torna ai livelli di aprile oltre 20.000 contagi 118 vittime la Calabria in giallo altri cinque regioni al limite pronto il decreto per la revoca dei Pastai positivi figliolo oltre 6 milioni di iniezioni parte del 16 dicembre la somministrazione delle prime milione e mezzo di dosi di vaccino ad uso pediatrico destinati ai bambini tra i 5 e gli 11 anni in monitoraggio degli superiore di sanità rileva un’incidenza è un ricoverino momento la Calabria fa senza una gialla ferretta in Italia Domina Delta 26 casi sarebbero omicron 20407 i casi nuovi in Italia secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute 118 i morti 700 16287 i tamponi effettuati in 24 ore un tasso di positività al 2,9%era dal 3 aprile che non si raggiungevano i 20 mila ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Nelle ultime due settimane abbiamo ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati'. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presid… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 17.030 positivi, 74 vittime. Tasso di positività al 2,9%. Numeri in aumento. Effet… - sole24ore : ??#Coronavirus ultime notizie. @GiovanniToti: in #Liguria dei 25 pazienti in terapia intensiva 24 non vaccinati. ??L… - RedazioneDedalo : Troina (EN) – Oasi: dei disturbi cognitivi e delle malattie neurodegenerative a confronto - GeometraTorresi : SUPERBONUS 110 ultime notizie - proroga diversa per interventi trainati trainanti e unifamiliari ?? #DaniloTorresi… -