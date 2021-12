Patrizia Pellegrino, chi è il compagno Giampaolo Embrione: “Mi ha salvata dal buio” (Di sabato 11 dicembre 2021) Patrizia Pellegrino ha un compagno, Giampaolo Embrione, più giovane di lei di sei anni. Sul web non ci sono informazioni disponibili in merito alla data di nascita dell’uomo, ma possiamo affermarne con certezza l’anno: 1968. La dolce metà di Patrizia Pellegrino avrebbe dunque 53 anni. La Pellegrino è felicissima di questa nuova relazione anche perché ha raccontato di come, dopo il divorzio per via dei ripetuti tradimenti dell’ex marito, la donna avesse passato un brutto periodo di forte depressione arrivando anche a perdere otto chili: Non me ne ero assolutamente resa conto, ma mi stavo ammalando. Passavo da stati di piena euforia, a momenti di buio e di silenzio. Il neurologo a cui mi sono rivolta, mi ha subito diagnosticato un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021)ha un, più giovane di lei di sei anni. Sul web non ci sono informazioni disponibili in merito alla data di nascita dell’uomo, ma possiamo affermarne con certezza l’anno: 1968. La dolce metà diavrebbe dunque 53 anni. Laè felicissima di questa nuova relazione anche perché ha raccontato di come, dopo il divorzio per via dei ripetuti tradimenti dell’ex marito, la donna avesse passato un brutto periodo di forte depressione arrivando anche a perdere otto chili: Non me ne ero assolutamente resa conto, ma mi stavo ammalando. Passavo da stati di piena euforia, a momenti die di silenzio. Il neurologo a cui mi sono rivolta, mi ha subito diagnosticato un ...

Advertising

AdultaVaccinata : RT @angjelinkasemi: Io bimba di Davide come Patrizia Pellegrino #gfvip - CorriereCitta : Patrizia Pellegrino: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, figli, GF VIP, Instagram, tumore, foto… - AdultaVaccinata : RT @ChiaraMilone2: Patrizia Pellegrino una di noi che ha modo di dire in poche parole quello che pensiamo di Davide, la nostra rappresentan… - mrsilverju : RT @ChiaraMilone2: Patrizia Pellegrino una di noi che ha modo di dire in poche parole quello che pensiamo di Davide, la nostra rappresentan… - SweetSofia113 : RT @angjelinkasemi: Io bimba di Davide come Patrizia Pellegrino #gfvip -