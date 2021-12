Maltempo, crolla ponte in provincia di Trapani (Di sabato 11 dicembre 2021) Palermo, 11 dicembre 2021 Le immagini dell'intervento dei Vigili del fuoco per il crollo del ponte San Bartolomeo lungo la SS 187 nel comune di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. / ... Leggi su leggo (Di sabato 11 dicembre 2021) Palermo, 11 dicembre 2021 Le immagini dell'intervento dei Vigili del fuoco per il crollo delSan Bartolomeo lungo la SS 187 nel comune di Castellammare del Golfo, indi. / ...

Advertising

fanpage : A causa del maltempo è crollato il ponte San Bartolomeo lungo la strada statale 187 “Castellammare del Golfo”, in p… - Corriere : Maltempo in Sicilia, crolla un ponte in provincia di Trapani - TgrRaiSicilia : #Maltempo in #Sicilia. Crolla un #ponte a Castellamare del Golfo nel #trapanese. Nessun ferito. Allagamenti e viole… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Maltempo, crolla un ponte nel Trapanese - - brubenasich : Sarà azienda privata concessionaria? Maltempo in Sicilia, crolla un ponte in provincia di Trapani: le immagini -