L’ispettore in casa Birling in onda su Rai 5

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il sabato pomeriggio di rai 5 porta sullo schermo “in”. Opera risalente agli anni Quaranta, in Italia arriva a teatro nel 1947. La versione qui proposta è quella dalla regia di Giancarlo Sepe. La trama Siamo a Londra e la famigliaha indetto un oarty in onore alla figlia Sheila che si è fidanzata con un giovane industriale. Mentre sono nel clou dei festeggiamenti arriva un ispettore di polizia deve porre delle domande al capo famiglia. Ha così il via una commedia a carattere giallo, che non manca di colpi di scena. Il poliziotto mette in crisi la serata, la famiglia, gli affari, il fidanzamento e tutto il resto. La polizia polizia infatti indagando sulla morte violenta di una giovane donna. L’interrogatorio dura più più previsto. E di volta in volta emergono particolari che fanno ...