L’Inter ha vinto sette delle ultime nove sfide contro il Cagliari (Di sabato 11 dicembre 2021) in Serie A (1N, 1P), segnando 2.4 reti di media nel periodo (22 gol complessivi). Il Cagliari ha pareggiato 28 partite contro L’Inter in Serie A (14V, 40P), i sardi contano più pareggi solamente contro la Sampdoria (31) nel massimo campionato. Tra le avversarie contro cui L’Inter ha sempre segnato in casa nell’era dei tre punti a vittoria, quella sarda è la squadra che i nerazzurri hanno affrontato più volte nel periodo (21): l’ultimo clean sheet esterno del Cagliari contro i nerazzurri risale al marzo 1992. Nel 2021 L’Inter è la squadra che ha vinto il maggior numero di partite casalinghe nei maggiori 5 campionati europei: 17 su 19 (2N). Nella sua storia in Serie A solo nel 1989 ha registrato più successi interni ... Leggi su footdata (Di sabato 11 dicembre 2021) in Serie A (1N, 1P), segnando 2.4 reti di media nel periodo (22 gol complessivi). Ilha pareggiato 28 partitein Serie A (14V, 40P), i sardi contano più pareggi solamentela Sampdoria (31) nel massimo campionato. Tra le avversariecuiha sempre segnato in casa nell’era dei tre punti a vittoria, quella sarda è la squadra che i nerazzurri hanno affrontato più volte nel periodo (21): l’ultimo clean sheet esterno deli nerazzurri risale al marzo 1992. Nel 2021è la squadra che hail maggior numero di partite casalinghe nei maggiori 5 campionati europei: 17 su 19 (2N). Nella sua storia in Serie A solo nel 1989 ha registrato più successi interni ...

Advertising

FBiasin : Ok, il #Real è più forte e ha vinto meritatamente. Stop. L’#Inter? Non avere #Barella è un problema serio, non ave… - isamiccoli52 : RT @Boboj29: Il Venezia viene da 3 sconfitte consecutive, 2 in casa Inter e Verona ed una a Bergamo. La squadra di Zanetti ama giocare e no… - JonasXVII : RICAPITOLANDO: Hakimi flop al psg Lukaku flop al chelsea Conte probabile eliminazione dai gironi di conference leag… - Gurjan_3 : @Ceruzfries @AnfetaMilan Anni '90: 1990-1999. Lui sta dicendo che nel periodo (1990-2005) in cui il campionato ital… - 84Andreac : @AnfetaMilan Se ci metti il furto del 98, l'Inter il campionato lo ha vinto eccome. Comunque ha portato a casa pure 3 Coppe Uefa. -