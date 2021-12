Giovanna Cantarero: la ragazza uccisa a Catania da un colpo di pistola mentre era in strada (Di sabato 11 dicembre 2021) È stata centrata al volto da un proiettile Giovanna Cantarero, la ragazza di appena di 27 anni uccisa a colpi di arma da fuoco in strada non appena uscita dal lavoro a Montepalma, frazione di Misterbianco, nel catanese. La vittima è stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco mentre era in strada dopo essere uscita dal suo posto di lavoro, un panificio. ragazza uccisa a Catania: cosa è successo a Giovanna Cantarero Giovanna aveva una bambina di un anno e mezzo. Non è ancora chiaro il movente dell’omicidio ma le modalità con cui è avvenuto l’agguato non escludono la pista passionale come racconta Il Messaggero, che parla di un gesto plateale attuato in modo ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) È stata centrata al volto da un proiettile, ladi appena di 27 annia colpi di arma da fuoco innon appena uscita dal lavoro a Montepalma, frazione di Misterbianco, nel catanese. La vittima è stata assassinata con diversi colpi di arma da fuocoera indopo essere uscita dal suo posto di lavoro, un panificio.: cosa è successo aaveva una bambina di un anno e mezzo. Non è ancora chiaro il movente dell’omicidio ma le modalità con cui è avvenuto l’agguato non escludono la pista passionale come racconta Il Messaggero, che parla di un gesto plateale attuato in modo ...

