Gazzetta | un medico napoletano in 48 ore realizzerà la maschera per Osimhen

La Gazzetta scrive che serviranno 48 ore per realizzare la maschera protettiva per Victor Osimhen che nel frattempo è tornato a correre. Se ne occuperà Roberto Ruggiero il tecnico ortopedico napoletano che ha un'azienda di Cardito. A Maurizio Nicita ha spiegato la procedura: «Noi attenderemo le indicazioni degli esperti e in 48 ore saremo in grado di realizzare la protezione in carbonio e kevlar, una sorta di fibra di vetro molto resistente. E? importante che sia scomparso ogni gonfiore perche? dalla scansione tridimensionale degli esami che ci saranno consegnati sara? realizzato un calco che sara? identico a quello del viso di Osimhen»

