Fiorentina Salernitana 1-0 LIVE | squadre a riposo sul vantaggio gigliato

(Di sabato 11 dicembre 2021) Allo stadio Franchi, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Franchi,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Inizia il match al Franchi 3? Gioco fermo per un problema accorso a Veseli. 11? Giallo per Milenkovic, il serbo ferma con le brutte Coulibaly. 14? Gonzalez cerca di innescare Vlahovic con un bel filtrante, Veseli capisce tutto e ferma l’azione. 15? Bella iniziativa di Bonaventura che avanza palla al piede e poi viene atterrato ad una ventina di metri dalla porta di Belec. Punizione per la ...

acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Salernitana ?? Serie A ? 15:00 CET ?? Stadio Artemio Franchi Powered by #SYNLABItalia Guarda la…

È iniziata alle 15. A seguire alle 18 il fischio d'inizio di Venezia - Juventus. In serata alle 20.45 Udinese - Milan, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky ......si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1 - 0 MOVIOLA 1 ...Prima occasione per la Fiorentina contro la Salernitana al 24' del match. Biraghi scappa sulla fascia sinistra e mette in mezzo un cross teso che Vlahovic incorna in anticipo, spedendo però alto di ...A Firenze cori contro i tifosi della Salernitana: tirati in ballo i napoletani. Scambio di battute, con le due tifoserie beccatesi più volte ...