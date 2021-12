Esplosione in un campo profughi palestinese: è strage in Libano (Di sabato 11 dicembre 2021) Una forte Esplosione è avvenuta venerdì nel campo profughi palestinese di al-Burj Shemali, nel sud del Libano. In attesa di conferme ufficiali, la Protezione civile ha confermato il trasferimento di una ventina di morti e feriti, come riporta il quotidiano libanese ‘L’Orient Le Jour’. A sua volta, l’agenzia di stampa statale Nna ha anche indicato che l’Esplosione ha causato vittime Fonti palestinesi che hanno preferito mantenere l’anonimato hanno informato l’agenzia tedesca Dpa che prima della forte Esplosione era scoppiato un incendio nei pressi di una moschea all’interno del campo. L’incendio, dice, si è diffuso fino a raggiungere un deposito di armi che Hamas ha in questo insediamento di rifugiati vicino alla città di Tiro, che ha causato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Una forteè avvenuta venerdì neldi al-Burj Shemali, nel sud del. In attesa di conferme ufficiali, la Protezione civile ha confermato il trasferimento di una ventina di morti e feriti, come riporta il quotidiano libanese ‘L’Orient Le Jour’. A sua volta, l’agenzia di stampa statale Nna ha anche indicato che l’ha causato vittime Fonti palestinesi che hanno preferito mantenere l’anonimato hanno informato l’agenzia tedesca Dpa che prima della forteera scoppiato un incendio nei pressi di una moschea all’interno del. L’incendio, dice, si è diffuso fino a raggiungere un deposito di armi che Hamas ha in questo insediamento di rifugiati vicino alla città di Tiro, che ha causato ...

