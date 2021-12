Eroica 2022, in poche ore raggiunte le 4.000 iscrizioni (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) – Aperte il 9 dicembre, le iscrizioni all’Eroica 2022, la 25ma edizione della gara delle bici d’epoca su strade in buona parte sterrate, hanno visto una vera corsa all’accaparramento dei posti: oltre 4.000 le iscrizioni alla data di ieri. “La prima tranche di iscrizioni standard ‘solo L’Eroica’ era di 4000 iscrizioni e sono state raggiunte subito -dice all’Adnkronos il responsabile della comunicazione, Livio Iacovella-. Poi a gennaio partiranno le iscrizioni in abbinamento con altri eventi. Di sicuro supereremo gli 8000 come sempre”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) – Aperte il 9 dicembre, leall’, la 25ma edizione della gara delle bici d’epoca su strade in buona parte sterrate, hanno visto una vera corsa all’accaparramento dei posti: oltre 4.000 lealla data di ieri. “La prima tranche distandard ‘solo L’’ era di 4000e sono statesubito -dice all’Adnkronos il responsabile della comunicazione, Livio Iacovella-. Poi a gennaio partiranno lein abbinamento con altri eventi. Di sicuro supereremo gli 8000 come sempre”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Eroica 2022 Ciclismo, ecco la Nova Eroica Prosecco Hills Lo dice il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia , annunciando la tappa veneta di Nova Eroica Prosecco Hills e di Eroica , l'evento che si terrà il 30 aprile e il primo maggio 2022 nel cuore ...

Presentata la Nova Eroica Prosecco Hills, tra strade bianche e vedute mozzafiato ... Luca Zaia, annunciando la tappa veneta di Nova Eroica Prosecco Hills e di Eroica, l'evento che si terrà il 31 aprile e il primo maggio 2022 nel cuore delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene, ...

