Dramma sulla strada. L'auto si ribalta, muore una donna: sul posto 118 e polizia stradale (Di sabato 11 dicembre 2021) Tragico incidente stradale a Cremona. Una donna di 74 anni, Olimpia Vecchia, conosciuta per essere stata una consigliera comunale, è morta. Stando a quanto riferito, la vittima abitava vicino al luogo del terribile sinistro e la dinamica è stata davvero tremenda. La sua auto, una Fiat Panda, si è ribaltata dopo aver colpito in pieno un palo e per lei non c'è stato niente da fare. La corsa del mezzo è finita in un campo, così come purtroppo anche la sua vita. L'accaduto si è verificato nella giornata dell'11 dicembre. Subito dopo l'incidente verificatosi a Cremona, esattamente tra via Sesto e via Piero Ferraroni, sono intervenuti i soccorritori e la polizia strada della città lombarda. Questi ultimi hanno iniziato i rilievi per cercare di comprendere come mai sia successa questa fatalità. Quando i ...

