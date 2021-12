Davide Lego | 28enne di Terno d’Isola muore in un incidente stradale a Tenerife

Leggi su bergamonews

(Di sabato 11 dicembre 2021). Il paese è sconvolto per la notizia che arriva da, 28 anni di, sarebbe morto in un. Il giovane studente dell’Università di Bergamo si trovava aed è caduto in biciletta nel comune di Santiago del Teide, a. Il giovane bergamasco, come riportato dal Centro di coordinamento per le emergenze e la sicurezza, è stato soccorso alle 9.50 di sabato 11 dicembre e portato in ospedale a seguito di un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono poi peggiorate ed è deceduto. Ala notizia è giunta nel pomeriggio di sabato gettando nello sconforto la famiglia e gli amici.