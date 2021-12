Uomini e Donne anticipazioni: Matteo Ranieri colpito da Federica (Di venerdì 10 dicembre 2021) Oggi, 10 dicembre, andrà in onda l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. Cosa ci riservano le anticipazioni del programma? A quali scontri assisteremo? E chi, invece, troverà l’amore nel dating show di Maria De Filippi? Scopriamolo insieme! Quello di oggi è l’ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, che il sabato e la domenica si stoppa per il weekend. Presto il programma di Maria D eFilippi si prenderà una pausa più lunga e, infatti, in vista delle vacanze natalizie lascerà spazio a commedie romantiche e cartoni per i più piccoli. Ma cosa succederà nei prossimi giorni? Come sappiamo Andrea Nicole ha già scelto ma la puntata dovrebbe essere messa in onda solo a metà della prossima settimana; Roberta, invece, sembra ancora molto indecisa tra Alessandro e Luca, anche se ha ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Oggi, 10 dicembre, andrà in onda l’ultima puntata della settimana di. Cosa ci riservano ledel programma? A quali scontri assisteremo? E chi, invece, troverà l’amore nel dating show di Maria De Filippi? Scopriamolo insieme! Quello di oggi è l’ultimo appuntamento della settimana con, che il sabato e la domenica si stoppa per il weekend. Presto il programma di Maria D eFilippi si prenderà una pausa più lunga e, infatti, in vista delle vacanze natalizie lascerà spazio a commedie romantiche e cartoni per i più piccoli. Ma cosa succederà nei prossimi giorni? Come sappiamo Andrea Nicole ha già scelto ma la puntata dovrebbe essere messa in onda solo a metà della prossima settimana; Roberta, invece, sembra ancora molto indecisa tra Alessandro e Luca, anche se ha ...

Advertising

robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - Montecitorio : #9dicembre 1977 - il Parlamento italiano approva la legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia… - ispionline : #Scholz prende il testimone da #Merkel, uscita di scena dopo 16 anni di governo. Il leader socialdemocratico guida… - Stefanile29 : RT @5stecche: RICORDIAMOLO SEMPRE: cosa ha fatto il GOV RENZI x i diritti civili?vedi allegato il gov Renzi il più giovane e più rosa.. dal… - legenrehumain : RT @anpicl: #Letta, l’antifascista a puntate. Ai tempi di #Renzi d’Arabia, ormai non ci si stupisce più di nulla. Uomini e donne delle Isti… -