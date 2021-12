“Un’altra donna vive con me e Delia”. GF Vip, bomba di Alex Belli: “Coppia aperta, chi è lei” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Continua a tener banco nella Casa del GF Vip il triangolo amoroso tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. L’attore è sposato con la modella venezuelana, ma all’interno della casa ha stretto un legame speciale con l’influencer. I due non si perdono mai di vista. Qualche sera fa Alex Belli ha ammesso i suoi sentimenti parlando con Soleil Sorge. “Ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te. E io amo questa tua sfaccettatura, come amo tutte le altre che hai, compreso la str***a”. Alex Belli si è lasciato andare a una confessione sincera, a cuore aperto, sulla complicità che in questi mesi si è creata con la coinquilina: “Certamente non era una cosa che avevamo programmato. Tutto questo ci ha portato ad avere una ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Continua a tener banco nella Casa del GF Vip il triangolo amoroso tra, Soleil Sorge eDuran. L’attore è sposato con la modella venezuelana, ma all’interno della casa ha stretto un legame speciale con l’influencer. I due non si perdono mai di vista. Qualche sera faha ammesso i suoi sentimenti parlando con Soleil Sorge. “Ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te. E io amo questa tua sfaccettatura, come amo tutte le altre che hai, compreso la str***a”.si è lasciato andare a una confessione sincera, a cuore aperto, sulla complicità che in questi mesi si è creata con la coinquilina: “Certamente non era una cosa che avevamo programmato. Tutto questo ci ha portato ad avere una ...

