Tremano i tifosi rossoneri | il giocatore può andar via a parametro zero!

Non si sblocca la situazione rinnovo in casa Milan per Kessiè. L'ivoriano ha delle richieste molto alte d'ingaggio e al momento il Milan non è pronto ad accontentare il giocatore. Kessiè, dunque, potrebbe andar via a parametro zero come Donnarumma e Calhanoglu. L'entourage del giocatore cerca di trattare il rinnovo con il Milan ma allo stesso tempo, cerca anche nuove squadre per il suo assistito. Franck Kessiè, Milan Difatti, stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, il Liverpool sembrerebbe interessato al calciatore a patto però, che la sua richiesta d'ingaggio non sia molto elevata. Una situazione tutta in divenire, i tifosi del Milan sperano che tutto si risolva per il meglio. Kessiè è una pedina fondamentale per ...

