Serie B, Ternana-Benevento 0-2: Lapadula trascina i giallorossi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Finisce 0-2 Ternana–Benevento, con i giallorossi che ottengono la quarta vittoria consecutiva e si proiettano momentaneamente al terzo posto in classifica. Decisivo ancora una volta Gianluca Lapadula, che con una doppietta lancia la squadra di Caserta all'ennesimo successo. La Ternana ha provato con gli ingressi di attaccanti di peso a riprendere il risultato, ma il reparto arretrato giallorosso ha retto bene. Stop quindi per i ragazzi di Lucarelli, che trovano una sconfitta dopo quattro risultati utili consecutivi. Ternana-Benevento: la partita Il primo tempo vede un sostanziale dominio giallorosso, con la squadra di Caserta che riesce, grazie alle spinte offensive di Elia e il grande lavoro di Lapadula spalle alla porta, a creare occasioni ...

