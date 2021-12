Pure la Cisl scende in piazza. Ma a sostegno del Governo. Sbarra benedice i miglioramenti della Manovra. E manifesta per consolidare il rapporto con Draghi (Di venerdì 10 dicembre 2021) A segnare la distanza abissale che in questo momento corre tra i sindacati è la scelta della Cisl di scendere in piazza il 18 dicembre, due giorni dopo lo sciopero generale di Cgil e Uil (leggi l’articolo), nel segno della “responsabilità”. Contrariamente alla scelta “irresponsabile” – come continua a ripetere Matteo Salvini – di Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. “Per lo sviluppo, il lavoro, la coesione: la responsabilità scende in piazza”, è lo slogan coniato dal sindacato di Luigi Sbarra (nella foto) per la sua contromanifestazione che se dire pro-Draghi pare azzardato ci avvicina molto alla verità. Se Cgil e Uil scioperano perché la Manovra è insoddisfacente, la Cisl ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 dicembre 2021) A segnare la distanza abissale che in questo momento corre tra i sindacati è la sceltadire inil 18 dicembre, due giorni dopo lo sciopero generale di Cgil e Uil (leggi l’articolo), nel segno“responsabilità”. Contrariamente alla scelta “irresponsabile” – come continua a ripetere Matteo Salvini – di Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. “Per lo sviluppo, il lavoro, la coesione: la responsabilitàin”, è lo slogan coniato dal sindacato di Luigi(nella foto) per la sua controzione che se dire pro-pare azzardato ci avvicina molto alla verità. Se Cgil e Uil scioperano perché laè insoddisfacente, la...

