Michele Merlo | c’è un indagato per la sua morte Il padre | «Me l’hanno ucciso | andremo fino in fondo»

(Di venerdì 10 dicembre 2021)Il reato contestatogli è quello di omicidio colposo in seguito a condotte mediche. Ci sarebbe un primoper la vicenda di, l’ex concorrente di X-Factor e di Amici deceduto lo scorso 6 giugno all’ospedale Maggiore di Bologna per un’ischemia cerebrale causata da una leucemia fulminante. E’ quanto filtra da fonti giudiziarie riportate dal Corriere Veneto. La svolta nella drammatica vicenda arriva a sei mesi dalladel 28enne, dopo che l’inchiesta era passata da Bologna a Vicenza. Secondo quanto si apprende, ci sarebbero anche altri indagati ma non sarebbe emersa alcuna responsabilità in capo ai medici degli ospedali bolognesi, dove laè avvenuta. Per gli inquirenti le eventuali responsabilità sono da ricercare nelle fasi ...

C'è un indagato per la morte di Michele Merlo, in arte Mike Bird, il cantante di 28 anni morto il 6 giugno a Bologna per le conseguenze di una leucemia fulminante. Ma la verità sulla sua fine va cercata 150 chilometri più a nord, a Vicenza, visto che la condotta colposa è stata rilevata a Vicenza dove è stato inoltrato il fascicolo, considerato che l'unico dottore che ha visitato Michele Merlo è stato il suo medico di famiglia di Rosà.