L’indispensabilità dell’avere Draghi al Quirinale spiegata al Financial Times e al gruppo Gedi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Per provare a ragionare senza troppi sofismi sul finale possibile della serie tv più interessante di questa stagione politica, parliamo ovviamente della magnifica “House of Colle”, può essere utile, per quelli più de coccio come si direbbe a Roma, rievocare il sofisticatissimo claim di una pubblicità divenuta famosa una trentina di anni fa, che per reclamizzare un gelato confezionato, formato da una parte biscottata e da una parte cioccolatosa, inventò una formula molto efficace, utilizzando un inglese maccheronico immediatamente comprensibile anche per gli affezionatissimi osservatori del: “Du gust is megl che uan”. Conviene partire da qui, dall’opzione Maxibon, per provare a spiegare ancora una volta, nel modo più semplice possibile, per quale ragione i sostenitori diche in buona fede si augurano che non ...