La Porta Rossa 3, riprese finite ufficialmente: quando andrà in onda (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Porta Rossa 3, le riprese della serie sono finite ufficialmente: quando andrà in onda l’ultima stagione su Rai 2. finite le riprese per La Porta Rossa 3 (via social)Si sono concluse ufficialmente le riprese della terza stagione della fiction Rai La Porta Rossa. Questo è ufficialmente l’ultimo ciak dal primo avvenuto nel 2017. I due protagonisti della serie girata a Trieste hanno salutato definitivamente Leonardo Cagliostro, il fantasma più amato della televisione italiana. Valentina Romani, che interpreta Vanessa, ha annunciato ufficialmente la fine delle riprese. ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 10 dicembre 2021) La3, ledella serie sonoinl’ultima stagione su Rai 2.leper La3 (via social)Si sono concluseledella terza stagione della fiction Rai La. Questo èl’ultimo ciak dal primo avvenuto nel 2017. I due protagonisti della serie girata a Trieste hanno salutato definitivamente Leonardo Cagliostro, il fantasma più amato della televisione italiana. Valentina Romani, che interpreta Vanessa, ha annunciatola fine delle. ...

Advertising

lostthemoth : Non vedo l'ora che sia stasera per buttarmi dentro il letto e finire il rewatch de la porta rossa. - Carme69_B : RT @nothingchange__: Alex fai un regalo di Natale all’Italia, prendi la porta rossa?? #gfvip - AndreaD61425392 : Stasera succede sono certo,Alfonso manda in onda la clipettina dell'amore floreale nell' emisfero boreale e Aldo si… - perrymsn70 : RT @90ordnasselA: L’esultanza di Dejan Stankovic che porta la Stella Rossa agli Ottavi di Europa League da primo nel girone. Grande Deki ??… - marry_me_chuck : RT @alessiaaall: Gianmaria ha pianto perché Aldo, sua spalla lì dentro, va via. Alex e Soleil dicono che è esagerato, ma la scenata di Alex… -