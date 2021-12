La Juventus scivola in Borsa: il titolo apre a -6% (Di venerdì 10 dicembre 2021) Crolla il titolo della Juventus in apertura di Borsa, facendo registrare un calo di quasi il 6% rispetto alla chiusura del pomeriggio di ieri. In particolare, il titolo del club bianconero si è attestato a 0,3908 euro per azione, un calo del 5,97% rispetto alla giornata di ieri. Diverse potrebbero essere le spiegazioni per questo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 10 dicembre 2021) Crolla ildellain apertura di, facendo registrare un calo di quasi il 6% rispetto alla chiusura del pomeriggio di ieri. In particolare, ildel club bianconero si è attestato a 0,3908 euro per azione, un calo del 5,97% rispetto alla giornata di ieri. Diverse potrebbero essere le spiegazioni per questo L'articolo

