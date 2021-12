Inter, un’altra divisa vintage inserita nella collezione (Di venerdì 10 dicembre 2021) Saranno disponibili sullo store ufficiale del club a 57,90 euro, assieme a quelle delle stagioni 1963-1964, 1990-1991 e 1992-1993. Leggi su itasportpress (Di venerdì 10 dicembre 2021) Saranno disponibili sullo store ufficiale del club a 57,90 euro, assieme a quelle delle stagioni 1963-1964, 1990-1991 e 1992-1993.

Advertising

damore_marco : Milan e Inter due grandi squadre per gioco, struttura e mentalità. Peccato che gli Dei del calcio ci abbiano decima… - antonio_staglia : RT @Korrado77: @realvarriale @juventusfc @Inter @acmilan @Atalanta_BC @OfficialSSLazio @OfficialASRoma @sscnapoli Un'altra? È una nuova col… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Repubblica – Inter a Pif, Volpi presidente? La reazione dei dirigenti. Mossa futura è un’altra - fcin1908it : Repubblica – Inter a Pif, Volpi presidente? La reazione dei dirigenti. Mossa futura è un’altra - bauzian : @razorback7851 Al giorno d'oggi credo proprio di no. Vale per l'Inter, vale per il Milan e per tutte queste proprie… -