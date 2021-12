Gf Vip 6, escrementi nel bidet | Trapelano i nomi dei colpevoli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gf Vip 6, nella casa più spiata d’Italia si è alzato un polverone che riguarda la pulizia e l’igiene comune. Dopo l’ingresso di nuovi concorrenti la casa si fa sempre più affollata ed il ‘degrado’ l’ha fatta da padrone. Gf Vip 6-AltranotiziaUna nuova inquilina ha fatto il suo ingresso al Gf Vip 6 ed ha scatenato un putiferio dopo aver verificato le condizioni in cui era la casa. Sporcizia ovunque e disordine sono saltati subito all’occhio della nuova inquilina Valeria Marini. Ma qualcosa di sconvolgente e davvero raccapricciante è saltato fuori dalla discussione con Sophie Codegoni. Che cosa hanno rivelato di così sconcertante? Gf Vip 6, la scoperta raccapricciante Al Gf vip 6 si sono verificate le solite discussioni per le pulizie, le stesse che si sono viste nella varie edizioni del reality di Canale 5. Qualcosa però sta degenerando nella casa e Valeria Marini non ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gf Vip 6, nella casa più spiata d’Italia si è alzato un polverone che riguarda la pulizia e l’igiene comune. Dopo l’ingresso di nuovi concorrenti la casa si fa sempre più affollata ed il ‘degrado’ l’ha fatta da padrone. Gf Vip 6-AltranotiziaUna nuova inquilina ha fatto il suo ingresso al Gf Vip 6 ed ha scatenato un putiferio dopo aver verificato le condizioni in cui era la casa. Sporcizia ovunque e disordine sono saltati subito all’occhio della nuova inquilina Valeria Marini. Ma qualcosa di sconvolgente e davvero raccapricciante è saltato fuori dalla discussione con Sophie Codegoni. Che cosa hanno rivelato di così sconcertante? Gf Vip 6, la scoperta raccapricciante Al Gf vip 6 si sono verificate le solite discussioni per le pulizie, le stesse che si sono viste nella varie edizioni del reality di Canale 5. Qualcosa però sta degenerando nella casa e Valeria Marini non ...

