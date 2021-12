Ettore Messina: “Mi voglio tenere i primi 35 minuti da buona squadra. Rompere una striscia perdente non è mai facile” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, coach Ettore Messina ha commentato la vittoria di Montecarlo: “E’ stata ovviamente una vittoria importante. Sono felice perché per tre quarti abbiamo giocato una partita completa in attacco e in difesa, poi ci siamo rilasssati troppo e anche spaventati. Ci siamo complicati la vita da soli, ma voglio lo stesso complimentarmi perché Rompere una striscia perdente non è mai facile. Loro sono atletici, hanno fisico e in campo aperto potevano essere pericolosi e lo sono stati nel finale. Però, abbiamo costruito la nostra gara sulla partita di Brindisi, ad un certo avevamo subito appena 44 punti in 32 minuti. Mi voglio tenere i primi 35 minuti da ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, coachha commentato la vittoria di Montecarlo: “E’ stata ovviamente una vittoria importante. Sono felice perché per tre quarti abbiamo giocato una partita completa in attacco e in difesa, poi ci siamo rilasssati troppo e anche spaventati. Ci siamo complicati la vita da soli, malo stesso complimentarmi perchéunanon è mai. Loro sono atletici, hanno fisico e in campo aperto potevano essere pericolosi e lo sono stati nel finale. Però, abbiamo costruito la nostra gara sulla partita di Brindisi, ad un certo avevamo subito appena 44 punti in 32. Mi35da ...

