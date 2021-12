Emma Marrone finisce tra le braccia di LUI! L’epilogo più bello – VIDEO

Advertising

nonmichiamo__ : RT @mbaltuteo: Emma Marrone vince #XF2021, vince Sanremo, vince l’Eurovision e ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost - Cosmopolitan_IT : L’ultimo abito da sera di una nuova (e incantevole) Emma Marrone - infoitcultura : Il vestito Gucci di Emma Marrone alla finale di X Factor decreta già il Very Peri colore/amore del 2022 - peppe844 : #XF2021 Il vestito Gucci di Emma Marrone alla finale di X Factor decreta già il Very Peri colore/amore del 2022 - infoitcultura : Vestiti inverno 2021: l'abito lilla di Emma Marrone è incantevole -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

È stata una sfida all'ultima nota tra i quattro giudici, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, arrivati in finale in perfetta parità con un concorrente a testa. A contendersi la vittoria, ...ha commosso il popolo del web condividendo momenti toccanti. Per l'occasione si è mostrata stupenda. Dopo il recente taglio netto alla sua chioma,torna a stupire il pubblico,...È Baltimora il nuovo vincitore di X Factor 2021. Sul palco del Mediolanum Forum di Assago la sua vittoria è stata accolta da un tripudio di gioia da parte del pubblico.A tenere le redini e a scandire i tempi della finalissima, un adrenalinico Ludovico Tersigni che ha fatto gli onori di casa nella sua prima finale di X Factor Sul palco di X Factor 2021, i Måneskin ha ...