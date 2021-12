Challenger Forlì 3: in semifinale sarà derby azzurro tra Arnaboldi e Nardi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Andrea Arnaboldi e Luca Nardi hanno liquidato facilmente i loro avversari nei quarti di finale e domani si contenderanno un posto nella finale del Challenger di Forlì. È il quarto derby azzurro in una semifinale del circuito in questa stagione e decreterà la diciottesima finale dell’anno giocata con protagonista un italiano. Challenger Forlì: prima semifinale dell’anno per Arnaboldi e Nardi Per Luca Nardi si tratta non solo della prima semifinale dell’anno ma la prima in assoluto. Il pesarese classe 2003 era andato vicino a entrare tra i migliori quattro già qualche settimana fa, quando ai quarti di Bari era stato sconfitto al terzo set da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Andreae Lucahanno liquidato facilmente i loro avversari nei quarti di finale e domani si contenderanno un posto nella finale deldi. È il quartoin unadel circuito in questa stagione e decreterà la diciottesima finale dell’anno giocata con protagonista un italiano.: primadell’anno perPer Lucasi tratta non solo della primadell’anno ma la prima in assoluto. Il pesarese classe 2003 era andato vicino a entrare tra i migliori quattro già qualche settimana fa, quando ai quarti di Bari era stato sconfitto al terzo set da ...

