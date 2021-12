Benatia si ritira dal calcio | la sua carriera in otto momenti | VIDEO

Advertising

serieApallone : ???? Il difensore del #Marocco #Benatia si ritira dal calcio giocato a 34 anni. Nella sua carriera, in Italia, ha ve… - enzolampard : UFFICIALE: #Benatia si ritira dal calcio giocato #Calciomercato - 8110JR : Benatia che si ritira a 34 anni..il migliore Benatia si è visto a Roma in coppia con Leo Castan..due muri - Profilo3Marco : RT @CorSport: #Benatia si ritira dal calcio: la lettera d'addio sui social - ansacalciosport : Calcio: Benatia si ritira, ho realizzato mio sogno di bambino. 'Questo lavoro mi ha permesso di rappresentare il Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Benatia ritira

Medhisied ha scritto una lettera per annunciarlo. "Fin da piccolo avevo un solo sogno, diventare un calciatore professionista. Grazie a Dio ho avuto la fortuna di realizzarlo - scrive su ...Medhisied ha scritto una lettera per annunciarlo. "Fin da piccolo avevo un solo sogno, diventare un calciatore professionista. Grazie a Dio ho avuto la fortuna di realizzarlo - scrive su ...“Sinceramente non ho alcuna novità di mercato riguardo Nahitan. Offerta del Napoli al Cagliari? Non mi risulta nulla in questo momento. Ripeto: sul ragazzo non ci sono novità di mercato”. Un gruppo di ...L'ex giocatore della Juventus ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Il calciatore è stato grande protagonista con i bianconeri.