Assange | Stefania Maurizi al Fatto it | “Nessuno come Wikileaks sotto inchiesta per 11 anni Intimidazione non diversa dai regimi autoritari”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) “Julianrischia di finire nelle mani dello stesso Stato che, secondo un’giornalistica di Yahoo News sostenuta da ben 30 fonti diverse, ha progettato di rapirlo e ucciderlo. Il suo caso dimostra inoltre che la stampa mondiale può essere considerata libera solo fino a quando opera entro i limiti stabiliti dai governi, altrimenti in ogni parte del mondo è difficile sfuggire alla repressione degli apparati statali”. ? duro il commento di, giornalista d’collaboratrice delQuotidiano e tra i massimi esperti al mondo del caso riguardante il fondatore di, dopo la decisione dell’Alta Corte di Londra di ribaltare la sentenza in primo grado che negava l’estradizione negli Usa del giornalista d’...

Il Fatto Quotidiano

Riguardo alle promesse degli Stati Uniti sul trattamento riservato adin caso di estradizione, qualche mese fa, in un'intervista condotta dalla giornalista d'inchiestaMaurizi per Il ......Maurizi, la giornalista che per anni ha lavorato sui documenti di Wikileaks e che alla vicenda diha dedicato il volume 'Il potere segreto'. Con lei, il presidente Fnsi Beppe ...Articolo 21, l'associazione nata vent'anni fa per contribuire a tutelare la liberta' di informazione e di cronaca, ha intanto conferito un riconoscimento simbolico proprio a Julian Assange, il giornal ...«Quel processo ci riguarda tutti perché è un processo alla libera informazione. Per questo è necessario parlarne, riprendere le inchieste di Julian Assange e “illuminare” la sua vicenda». Così il pres ...