Zelig in onda l’ultima volta: su Canale5 l’ultima puntata con Bisio e Incontrada. C’è anche Gabriele Cirilli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Zelig è pronto a svelare al pubblico di Canale5 la sua ultima puntata di stagione. Il quarto evento speciale con la trasmissione comica va in onda giovedì 9 dicembre 2021 ovviamente sul canale Mediaset. Sarà l’ultima occasione per apprezzare Claudio Bisio e Vanessa Incontrada e tutta la folta squadra di comici al seguito, come sempre pronti a far ridere il pubblico presente allo storico Teatro Arcimboldi di Milano ed anche quello connesso da casa. Tutto quello che c’è da sapere sul quarto appuntamento con la trasmissione in onda giovedì 9 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:30 su Canale 5. Zelig: il bilancio della terza puntata La notizia del prolungamento di una ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 9 dicembre 2021)è pronto a svelare al pubblico dila sua ultimadi stagione. Il quarto evento speciale con la trasmissione comica va ingiovedì 9 dicembre 2021 ovviamente sul canale Mediaset. Saràoccasione per apprezzare Claudioe Vanessae tutta la folta squadra di comici al seguito, come sempre pronti a far ridere il pubblico presente allo storico Teatro Arcimboldi di Milano edquello connesso da casa. Tutto quello che c’è da sapere sul quarto appuntamento con la trasmissione ingiovedì 9 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:30 su Canale 5.: il bilancio della terzaLa notizia del prolungamento di una ...

Advertising

dembomax78 : @zona_bianca @MatteoBassetti3 @MatteoBassetti Ma hanno già mandato in onda l'ultima puntata di Zelig?!? - MaCalacia : @reportrai3 Ma andate in onda al posto di Zelig? #Reportrai3 - DlORDEPP : non é un caso che Zelig vada in onda la stessa sera #unprofessore - TvCircle1 : RT @TvCircle1: Tre coppie della televisione italiana a confronto in '#IeriOggiEDomaniInTv...ma che coppia!' #SandraMondaini & #RaimondoVian… - MarcellaCampag2 : @GassmanGassmann Molto stupido mandare in onda Zelig il giovedí sera contro te???????? -