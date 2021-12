Variante Omicron: in Gran Bretgna tornano Green pass e smart working (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono stati i primi a riaprire tutto ed eliminare le restrizioni, ora i britannici si vedono costretti ad una sostanziale marcia indietro sulla base dei numeri della trasmissione della Variante Omicron. I 568 casi individuati in Gran Bretagna rappresentano con ogni probabilità un dato sottostimato. tornano mascherine e smart working Da lunedì, lo smart working diventa la prima opzione dove possibile. “Da questo venerdì estenderemo l’obbligo di indossare una mascherina in luoghi pubblici, compresi teatri e cinema”, dice il premier Boris Johnson, ampliando l’obbligo già in vigore nei negozi e sui mezzi pubblici. Il Green pass sarà indispensabile “per entrare nei locali e nei luoghi con assembramenti, compresi luoghi al ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono stati i primi a riaprire tutto ed eliminare le restrizioni, ora i britannici si vedono costretti ad una sostanziale marcia indietro sulla base dei numeri della trasmissione della. I 568 casi individuati inBretagna rappresentano con ogni probabilità un dato sottostimato.mascherine eDa lunedì, lodiventa la prima opzione dove possibile. “Da questo venerdì estenderemo l’obbligo di indossare una mascherina in luoghi pubblici, compresi teatri e cinema”, dice il premier Boris Johnson, ampliando l’obbligo già in vigore nei negozi e sui mezzi pubblici. Ilsarà indispensabile “per entrare nei locali e nei luoghi con assembramenti, compresi luoghi al ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | La variante Omicron è neutralizzata da 3 dosi vaccino Pfizer, secondo quanto riferisce la società #ANSA - fattoquotidiano : Vaccino, Pfizer: “Con la terza dose protezione anche da Omicron”. Annunciati per marzo i primi lotti specifici cont… - ilpost : Pfizer e BioNTech dicono che il loro vaccino è efficace anche contro la variante omicron - Toscanaoggi : #TerraSanta: Patton (custode), “variante #Omicron ha raggelato #Betlemme. Per #Natale si spera nei #pellegrinaggi d… - rosadineve : Notizia uffcuale da studi condotti in SudAfrica Le tre dosi di Pfizer neutralizzerebbero la variante Omicron -