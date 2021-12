Urgnano | brucia un tetto | condominio inagibile e dieci famiglie sfollate

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 dicembre 2021). Ildi un’abitazione di via Cristoforo Colombo, a, è andato a fuoco nella serata di mercoledì 8 dicembre esono state. Intorno alle 21.30 le fiamme, probabilmente a causa del surriscaldamento di una canna fumaria, hanno cominciato a levarsi alte dalla copertura e sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo, Dalmine e Treviglio e Madone. Spento il rogo, lo stabile è stato messo in sicurezza ma non è agibile in quanto sono andati in fumo circa 150 metri quadrati di, alcune abitazioni sono state danneggiate ed è necessario effettuare degli accertamenti a livello strutturale. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.