Uomini e Donne, Ivan Gonzalez: problemi intimi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ivan Gonzalez, ex tronista ed ex volto di Temptation Island Vip, in queste ore ha rivelato di avere un problema che lo limita molto nella vita di tutti i giorni. Il ragazzo, addirittura, ha parlato della sua sfera più intima e privata, che è messa dura prova a causa della patologia di cui soffre. In un video per Mtmad Ivan Gonzalez, che si è fatto conoscere al pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ma anche a Temptation Island Vip e al Grande Fratello Vip, si è confessato rivelando ai telespettatori alcuni dei suoi più intimi segreti. Il 29enne, infatti, ha raccontato di essere molto ipocondriaco e che la cosa lo limita molto nella vita di tutti i giorni, tanto che gli crea problemi anche nei rapporti con le Donne. ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 9 dicembre 2021), ex tronista ed ex volto di Temptation Island Vip, in queste ore ha rivelato di avere un problema che lo limita molto nella vita di tutti i giorni. Il ragazzo, addirittura, ha parlato della sua sfera più intima e privata, che è messa dura prova a causa della patologia di cui soffre. In un video per Mtmad, che si è fatto conoscere al pubblico per la sua partecipazione a, ma anche a Temptation Island Vip e al Grande Fratello Vip, si è confessato rivelando ai telespettatori alcuni dei suoi piùsegreti. Il 29enne, infatti, ha raccontato di essere molto ipocondriaco e che la cosa lo limita molto nella vita di tutti i giorni, tanto che gli creaanche nei rapporti con le. ...

BeppeSala : Sant’Ambrogio un giorno speciale per Milano. Celebriamo donne e uomini che, nell’impegno lavorativo e sociale, si s… - CarloVerdelli : 7 ministre contro la violenza sulle donne. Bene. Ma tutto il governo, uomini compresi, dovrebbe mettere la faccia p… - matteosalvinimi : Buona #SantaBarbara agli Uomini e alle Donne del Corpo dei Vigili del Fuoco! E grazie per quello che fate ogni gior… - fpiersimoni : RT @laprofrinaldi: Il 2 dicembre 2021, l’Istat ha pubblicato la nuova rilevazione mensile sulle forze lavoro. Ad ottobre, i nuovi occupati… - Antonel75055407 : RT @50GENNY: Buon Giovedì riflessivo Twitterini?????? Il Rispetto è dovuto dagli Uomini e dalle Stesse Donne, Non Dimentichiamolo @MariM6476… -