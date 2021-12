Quirinale: Letta, 'Berlusconi? Molto in salita, per Colle penso a larga maggioranza' (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Io ritengo che il presidente della Repubblica debba essere eletto con una larga maggioranza, che debba essere votato da tutti e non mi sembra che questa sia la caratteristica che contraddistingue l'ipotesi di candidatura di Berlusconi. E' contraddittoria" su questo "e credo che sia Molto in salita". Così Enrico Letta ad Atreju. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Io ritengo che il presidente della Repubblica debba essere eletto con una, che debba essere votato da tutti e non mi sembra che questa sia la caratteristica che contraddistingue l'ipotesi di candidatura di. E' contraddittoria" su questo "e credo che siain". Così Enricoad Atreju.

Advertising

CarloCalenda : Quirinale. Berlusconi ci crede. Lega/FDI fanno finta di crederci. Renzi prepara mossa del pedone in qualsiasi direz… - ilriformista : Il #Pd e #Letta offrono il seggio delle suppletive di Roma a #Conte con l’obiettivo di rinsaldare l’alleanza e in o… - AndreaMarcucci : In vista della legge di bilancio e del voto sul #Quirinale, #Letta esca dal suo splendido isolamento. Draghi deve r… - apavo75 : RT @l_angiolini: la legge elettorale ?????? Hanno tagliato i parlamentari con la promessa dei M5S di cambiarla subito ????e se la sono presa ov… - l_angiolini : la legge elettorale ?????? Hanno tagliato i parlamentari con la promessa dei M5S di cambiarla subito ????e se la sono p… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Letta Macché Berlusconi al Quirinale, se va bene (forse) senatore a vita Con Draghi al Quirinale la 'crisi' sarebbe lampo, con la possibilità di nominare premier l'attuale ... Per quanto riguarda il dibattito politico, oggi il segretario del Pd, Enrico Letta, è tornato a ...

Chi sarà il successore di Mattarella? L'enigma del Quirinale I leader dei partiti, da Letta alla Meloni, insisteranno, forse con l'eccezione di Berlusconi. La ...della Repubblica ha fatto andare su tutte le furie l'attuale inquilino in uscita del Quirinale, ...

Quirinale: Letta, 'Berlusconi? Molto in salita, per Colle penso a larga maggioranza' Roma, 9 dic. "Io ritengo che il presidente della Repubblica debba essere eletto con una larga maggioranza, che debba essere votato da tutti e non mi sembra che ...

Conte e Berlusconi: una storia di bordate e occhiolini Nemici, avversari, colleghi, simpatizzanti, ammiratori. Fra Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte nuove dichiarazioni di stima ...

Con Draghi alla 'crisi' sarebbe lampo, con la possibilità di nominare premier l'attuale ... Per quanto riguarda il dibattito politico, oggi il segretario del Pd, Enrico, è tornato a ...I leader dei partiti, daalla Meloni, insisteranno, forse con l'eccezione di Berlusconi. La ...della Repubblica ha fatto andare su tutte le furie l'attuale inquilino in uscita del, ...Roma, 9 dic. "Io ritengo che il presidente della Repubblica debba essere eletto con una larga maggioranza, che debba essere votato da tutti e non mi sembra che ...Nemici, avversari, colleghi, simpatizzanti, ammiratori. Fra Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte nuove dichiarazioni di stima ...