Poste Creami Wow 50 | in offerta a soli €5 | 90 ma entro il 12 Dicembre

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 9 dicembre 2021) E’ attiva di ieri, 82021, la nuova tariffa in promozione diMobile. Si chiamaWow 50 e come facilmente intuibile dal nome della stessa, permette di ottenere 50 gigabyte di traffico dati per mobile.MobileWow, 09/12/2021 – Computermagazine.itIl costo è molto basso, visto che per sfruttare questa promozione bisognerà mettere in preventivo una spesa di 5.99 euro ogni mese. Inoltre, all’interno della stessa, oltre ai giga per navigare su internet e utilizzare i vari social, avremo anche minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, nonché sms all’infinito.MobileWow, 09/12/2021 – Computermagazine.itMOBILEWOW 50: RITORNA LA PROMO DA 5.99 EURO ...